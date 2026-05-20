В Кремле прокомментировали воинственные заявления Зеленского

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Россия на фоне агрессивной риторики киевских властей будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей", — сказал он.
В этой ситуации главное — принимать меры, добавил пресс-секретарь, выразив уверенность, что российские военные так и делают, чтобы минимизировать риски, прежде всего для населения.
Накануне глава киевского режима заявил, что утвердил план дальнобойных ударов по России на июнь. По словам Пескова, это лишний раз доказывает, что главное препятствие на пути к миру — сам Зеленский и его режим.
Москва остается открытой для мирного урегулирования, это вариант остается для ней предпочтительным, заключил представитель Кремля.