10:27 20.05.2026
Россия и Китай будут тесно координировать позиции в G20, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай будут тесно координировать позиции в G20 и Новом банке развития, заявил Путин.
  • Он также отметил намерение содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь".
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут и далее тесно координировать позиции в таких организациях как G20 и Новый банк развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
"Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции в таких многосторонних форматах, как группа 20 (G20), Всемирная торговая организация, Всемирный банк, МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнерства", - сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.
Россия готова обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай, заявил Путин
В миреРоссияКитайВладимир ПутинБольшая двадцаткаНовый банк развитияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
