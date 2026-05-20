Россия и Китай достигли понимания по "Силе Сибири — 2", заявил Песков

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", - отметил он.