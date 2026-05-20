Россия и Китай достигли понимания по "Силе Сибири — 2", заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири — 2", заявил Песков.
- По его словам, остались незначительные детали для обсуждения, но общее понимание уже есть.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по "Силе Сибири 2" есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться", - сказал Песков журналистам.
"Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", - отметил он.
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
25 декабря 2025, 20:47