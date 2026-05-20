Россия в апреле увеличила импорт китайских грузовиков

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле более чем на треть в годовом выражении увеличила импорт китайских грузовиков – поставки почти достигли 67 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
При этом динамика в месячном выражении оказалась не столь яркой: импорт сохранился примерно на уровне мартовских значений, продемонстрировав снижение на 1,2%.
До этого Россия на протяжении двух месяцев наращивала импорт китайских грузовых автомобилей – в феврале он рос на треть в месячном выражении, а затем - еще на 12%.
