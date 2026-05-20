В Минобороны показали работу дрона-разведчика "Мерлин-ВР"
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.05.2026
В Минобороны показали работу дрона-разведчика "Мерлин-ВР"

Минобороны опубликовало видео с работой расчета дронов-разведчиков "Мерлин-ВР"

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Минобороны России опубликовало видео с работой расчета дронов-разведчиков «Мерлин-ВР».
  • Дрон-разведчик «Мерлин-ВР» предназначен для ведения воздушной разведки и наблюдения в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
  • Расчет дронов-разведчиков «Мерлин-ВР» скорректировал огонь артиллерии по выявленному пункту управления беспилотников ВСУ, и цель была уничтожена с применением боеприпаса «Краснополь».
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с работой расчета дронов-разведчиков "Мерлин-ВР" группировки войск "Центр" на добропольском направлении спецоперации.
Дрон-разведчик "Мерлин-ВР" - это современный БПЛА, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения. Комплекс способен продолжительное время вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также нести различную разведывательную аппаратуру.
"Задачей БПЛА является обнаружение и наблюдение за объектами в любое время суток и при различных погодных условиях, в том числе, под снежным покровом и за маскировочными сетями", - отметили в Минобороны России.
На кадрах ведомства видно, как в ходе выполнения боевой задачи расчет дронов-разведчиков "Мерлин-ВР" скорректировал огонь артиллерии по выявленному пункту управления беспилотников ВСУ.
"С применением высокоточного корректируемого 152-мм артиллерийского боеприпаса "Краснополь" цель была уничтожена. Корректировка огня и подтверждение поражения цели велись в режиме реального времени", - подчеркнули в Минобороны РФ.
