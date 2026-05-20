00:35 20.05.2026 (обновлено: 07:45 20.05.2026)
СМИ: "дочка" украинской ICM Holding до сих пор продолжает работать в России

Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
  • Украинская компания ICM Holding продолжает работать в России через свою дочернюю компанию ООО «АйСиЭм».
  • ICM Holding перестроила логистику и начала ввозить в Россию модели военной техники из Китая и Японии.
  • За последние четыре года ООО «АйСиЭм» заплатило в российский бюджет минимум 9,6 миллиона рублей налогов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинская ICM Holding, производящая модели военной техники и распространившая фейк о "призраке Киева", до сих пор не закрыла свою российскую "дочку", а просто стала ввозить через нее в РФ модели из Китая и Японии, выяснила газета "Известия".
В издании отметили, что компания ICM Holding поучаствовала в распространении фейка о "призраке Киева" - летчика, который якобы сбил десятки российских самолетов и остался невредим, в 2022 году ICM подала заявку на регистрацию товарного знака "Призрак Киева" и выпустила одноименную модель Миг-29.
Как пишет газета, после начала СВО украинский холдинг не только не закрыл бизнес в России, но и перестроил логистику. Если последняя прямая поставка моделей ICM с территории Украины в адрес московского ООО "АйСиЭм" прошла 14 февраля 2022 года, то затем компания начала ввозить через свою российскую "дочку" продукцию китайской Ryefield Model и японской Hasegawa Corporation. При этом 80% ООО "АйСиЭм" по-прежнему принадлежат гражданам Украины - киевлянину Александру Бузину и Сергею Сигорских, а оставшиеся 20% - россиянину Юрию Воронкину.
Подчеркивается, что "АйСиЭм" получала сертификаты соответствия ЕАЭС на эту продукцию, чтобы легально ввозить ее в Россию.
За последние четыре года компания заплатила в российский бюджет минимум 9,6 миллиона рублей налогов. Одновременно ICM Holding на Украине исправно перечисляет военный сбор (5% от доходов сотрудников), который идет на финансирование ВСУ, и выпускает линейку моделей с символикой "Храбрая Украина", включая фигурки женщин-военнослужащих с FPV-дронами и БМП Marder.
"С 2022 года все поставки моделей ICM прекращены. В настоящее время мы являемся дистрибьютором моделей из Японии, таких известных брендов как Hasegawa, Aoshima и Fujimi. А также в нашем ассортименте представлены несколько российских брендов (модели, инструменты, химия для моделизма)", - заявили в "АйСиЭм" газете "Известия".
Тем не менее, как подчеркнули в газете, на различных российских сайтах и сейчас можно встретить в продаже именно модели ICM.
