Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО отразила налет БПЛА на промзону Невинномысска.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ПВО отразила налет БПЛА, который был направлен на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Наши ПВО отразили налет беспилотников, который был направлен на промзону Невинномысска. По оперативной информации, пострадавших нет, разрушений нет. Спасибо защитникам нашего неба. Режим беспилотной опасности в крае пока продолжает действовать. Сохраняйте бдительность и осторожность", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".