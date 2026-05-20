Видео с Путиным, снимающим пиджак, набрало десятки миллионов просмотров

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Видео, на котором президент России Владимир Путин снимает пиджак перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина после прибытия в КНР с визитом, набрало десятки миллионов просмотров, лайков и комментариев в различных китайских социальных сетях.
На вирусном видео запечатлен момент, когда президент РФ перед тем, как сесть в Aurus, снимает пиджак.
Авторы различных каналов в соцсети "Доуинь" (китайский TikTok), в Weibo и других популярных соцсетях, размещая видео, особо отмечали, что после прибытия в Пекин вечером во вторник президент России "тепло, как старому другу", пожал руку министру иностранных дел Китая Ван И, который приехал поприветствовать его в аэропорту.
"Перед тем как сесть в машину, Путин снял пиджак. В русской культуре принято снимать верхнюю одежду при входе в помещение или же в относительно непринужденной обстановке", - отмечается в комментарии к видео.
"Словно пришел в гости к другу", - отмечается в видеороликах.
В комментариях к видео указывают, что расслабленное выражение лица Путина в аэропорту свидетельствует о том, что он хорошо знаком с Китаем и доверяет этой стране, так как в дипломатических отношениях крупных стран никто не будет снимать верхнюю одежду, как бы ни было жарко, если не чувствует себя в достаточной безопасности.
"Ощущение, как будто вернулся домой", - пишет другой пользователь.