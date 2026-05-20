Видео с Путиным, снимающим пиджак, набрало десятки миллионов просмотров

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин посетил Китай с официальным визитом 19–20 мая.

Видео, на котором Путин снимает пиджак перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина, набрало десятки миллионов просмотров в китайских социальных сетях.

Пользователи китайских социальных сетей отмечают расслабленное поведение Путина и его доверие к Китаю, выраженное в жесте со снятием пиджака.

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Видео, на котором президент России Владимир Путин снимает пиджак перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина после прибытия в КНР с визитом, набрало десятки миллионов просмотров, лайков и комментариев в различных китайских социальных сетях.

Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом. Во вторник вечером российский лидер прибыл в пекинский аэропорт "Шоуду", где его встретил глава МИД КНР Ван И

На вирусном видео запечатлен момент, когда президент РФ перед тем, как сесть в Aurus, снимает пиджак.

Авторы различных каналов в соцсети "Доуинь" (китайский TikTok ), в Weibo и других популярных соцсетях, размещая видео, особо отмечали, что после прибытия в Пекин вечером во вторник президент России "тепло, как старому другу", пожал руку министру иностранных дел Китая Ван И, который приехал поприветствовать его в аэропорту.

"Перед тем как сесть в машину, Путин снял пиджак. В русской культуре принято снимать верхнюю одежду при входе в помещение или же в относительно непринужденной обстановке", - отмечается в комментарии к видео.

"Словно пришел в гости к другу", - отмечается в видеороликах.

В комментариях к видео указывают, что расслабленное выражение лица Путина в аэропорту свидетельствует о том, что он хорошо знаком с Китаем и доверяет этой стране, так как в дипломатических отношениях крупных стран никто не будет снимать верхнюю одежду, как бы ни было жарко, если не чувствует себя в достаточной безопасности.