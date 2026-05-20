Китайский инженер рассказал, как у него возник интерес к России

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным еще в детстве, рассказал РИА Новости, что после этой встречи у него возник большой интерес к России.

Пэн Пай впервые встретился с Путиным еще в 2000 году. Российский лидер вновь встретился с Пэн Паем в среду в ходе официального визита в КНР . Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай", где на время визита остановился президент.

"Думаю, восторг и радость, которые я испытывал в детстве, были вызваны реакцией окружающих меня взрослых, они дали меня осознать, насколько это замечательно. Поскольку я был тогда очень мал, я, вероятно, не знал, кто такой президент Путин и что происходит, тогда я, наверное, учился в начальной школе", - поделился Пэн Пай воспоминаниями о первой встрече с российским президентом.

В то время, отметил он, ему были знакомы лишь несколько простых понятий: Россия , Советский Союз, Ленин - "это было мое ограниченное понимание России, в конце концов, я был слишком мал".

"Позже, благодаря этому опыту, у меня возник больший интерес к России, к изучению того, что это за страна - ее долгая история, ее обширная территория. Особенно после нескольких лет жизни в России я почувствовал, что у людей двух наших стран много общего. Думаю, люди обеих стран очень трудолюбивы и очень дружелюбны", - отметил Пэн Пай.

Более того, добавил он, "у народов обеих стран сильное чувство национальной гордости и чувство долга".