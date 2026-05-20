Рейтинг@Mail.ru
Китайский инженер рассказал, как у него возник интерес к России - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 20.05.2026
Китайский инженер рассказал, как у него возник интерес к России

Пэн Пай рассказал, что после встречи с Путиным у него возник интерес к России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКитайский инженер Пэн Пай
Китайский инженер Пэн Пай - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Китайский инженер Пэн Пай
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский инженер Пэн Пай впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году.
  • Встреча с Путиным пробудила у Пэн Пая интерес к России и ее культуре.
  • Пэн Пай отметил схожесть народов России и Китая в трудолюбии, дружелюбии и чувстве национальной гордости.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным еще в детстве, рассказал РИА Новости, что после этой встречи у него возник большой интерес к России.
Пэн Пай впервые встретился с Путиным еще в 2000 году. Российский лидер вновь встретился с Пэн Паем в среду в ходе официального визита в КНР. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай", где на время визита остановился президент.
Китайский инженер Пэн Пай - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Китайский инженер Пэн Пай рассказал, где хочет побывать в России
Вчера, 18:00
"Думаю, восторг и радость, которые я испытывал в детстве, были вызваны реакцией окружающих меня взрослых, они дали меня осознать, насколько это замечательно. Поскольку я был тогда очень мал, я, вероятно, не знал, кто такой президент Путин и что происходит, тогда я, наверное, учился в начальной школе", - поделился Пэн Пай воспоминаниями о первой встрече с российским президентом.
В то время, отметил он, ему были знакомы лишь несколько простых понятий: Россия, Советский Союз, Ленин - "это было мое ограниченное понимание России, в конце концов, я был слишком мал".
"Позже, благодаря этому опыту, у меня возник больший интерес к России, к изучению того, что это за страна - ее долгая история, ее обширная территория. Особенно после нескольких лет жизни в России я почувствовал, что у людей двух наших стран много общего. Думаю, люди обеих стран очень трудолюбивы и очень дружелюбны", - отметил Пэн Пай.
Более того, добавил он, "у народов обеих стран сильное чувство национальной гордости и чувство долга".
"Думаю, это является основой для крепкой дружбы, взаимодействия и развития между нашими двумя соседними странами", - резюмировал Пэн Пай.
Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путина поразило, как журналисты сумели найти инженера Пэн Пая спустя 26 лет
Вчера, 16:25
 
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала