Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайский инженер Пэн Пай впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году.
- Встреча с Путиным пробудила у Пэн Пая интерес к России и ее культуре.
- Пэн Пай отметил схожесть народов России и Китая в трудолюбии, дружелюбии и чувстве национальной гордости.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным еще в детстве, рассказал РИА Новости, что после этой встречи у него возник большой интерес к России.
"Думаю, восторг и радость, которые я испытывал в детстве, были вызваны реакцией окружающих меня взрослых, они дали меня осознать, насколько это замечательно. Поскольку я был тогда очень мал, я, вероятно, не знал, кто такой президент Путин и что происходит, тогда я, наверное, учился в начальной школе", - поделился Пэн Пай воспоминаниями о первой встрече с российским президентом.
В то время, отметил он, ему были знакомы лишь несколько простых понятий: Россия, Советский Союз, Ленин - "это было мое ограниченное понимание России, в конце концов, я был слишком мал".
"Позже, благодаря этому опыту, у меня возник больший интерес к России, к изучению того, что это за страна - ее долгая история, ее обширная территория. Особенно после нескольких лет жизни в России я почувствовал, что у людей двух наших стран много общего. Думаю, люди обеих стран очень трудолюбивы и очень дружелюбны", - отметил Пэн Пай.
Более того, добавил он, "у народов обеих стран сильное чувство национальной гордости и чувство долга".
"Думаю, это является основой для крепкой дружбы, взаимодействия и развития между нашими двумя соседними странами", - резюмировал Пэн Пай.