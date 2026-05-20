Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем в Пекине.
- Пэн Пай назвал себя невероятно везучим человеком после второй встречи с Путиным.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай после своей второй встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине заявил, что чувствует себя невероятно везучим человеком.
Путин в среду встретился с Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году. Встреча состоялась в среду в ходе официального визита президента России в КНР. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай", где на время визита остановился российский лидер.
"Я считаю, что я не просто везучий человек, я невероятно, невероятно везучий человек", - сказал Пэн Пай на вопрос РИА Новости, считает ли он себя везучим.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с Путиным, сделанной во время первого государственного визита российского лидера в Китай в июле 2000 года.
