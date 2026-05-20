Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Юг молодой"
14:24 20.05.2026
Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Юг молодой"

  • Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Юг молодой".
  • Президент выразил уверенность, что смелые идеи участников мероприятия осуществятся благодаря помощи всей страны.
  • Он отметил, что форум помогает молодежи определиться с выбором профессионального и жизненного пути, обрести новых друзей и единомышленников.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, гостям и организаторам пятого Всероссийского молодежного образовательного форума "Юг молодой" выразил уверенность, что смелые идеи участников мероприятия осуществятся благодаря помощи всей страны.
"Отрадно, что ваш традиционный форум, который проходит в Центре созидания "Маяк", занял достойное место в календаре общероссийских молодежных мероприятий, стал центром притяжения для инициативных, энергичных юношей и девушек из Донбасса и Новороссии – настоящих патриотов нашей единой большой страны", - говорится в послании.
Путин отметил, что форум помогает представителям молодежи определиться с выбором профессионального и жизненного пути, обрести новых друзей и единомышленников. Российский лидер добавил, что участники мероприятия также научатся работать в команде, получать поддержку для реализации проектов по развитию и благоустройству родных городов и поселков.
"Уверен, что нынешний форум пройдет в атмосфере дружбы, взаимопонимания и созидания, а смелые идеи его участников обязательно осуществятся благодаря помощи всей России", - добавил он.
