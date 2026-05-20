Путин заявил о важности регулярных встреч глав правительств России и КНР

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность, в том числе в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Глава государства также подчеркнул, что на правительствах обеих стран всегда лежит особая нагрузка. "Потому что правительства занимаются конкретной работой по совершенно конкретным направлениям. Все мы прекрасно понимаем: от того, насколько вы вовлечены в эту работу, в значительной степени зависит конечный результат", - резюмировал Путин.