Путин заявил о важности регулярных встреч глав правительств России и КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность, в том числе в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей. В этой связи хочу выразить признательность вам и коллегам из Госсовета КНР за то приоритетное внимание, которое вы уделяете укреплению нашего многопланового взаимодействия", - отметил российский лидер.
Путин также передал Ли Цяну самые добрые и наилучшие пожелания от председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Докладывая мне каждый раз о вашей с ним совместной работе, (Мишустин) всегда подчеркивает вашу личную заинтересованность в развитии российско-китайских связей", - указал президент.
Глава государства также подчеркнул, что на правительствах обеих стран всегда лежит особая нагрузка. "Потому что правительства занимаются конкретной работой по совершенно конкретным направлениям. Все мы прекрасно понимаем: от того, насколько вы вовлечены в эту работу, в значительной степени зависит конечный результат", - резюмировал Путин.