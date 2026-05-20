Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности регулярных встреч глав правительств России и КНР - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 20.05.2026
Путин заявил о важности регулярных встреч глав правительств России и КНР

Путин отметил эффективность регулярных встреч глав правительств России и КНР

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о важности регулярных встреч глав правительств России и Китая.
  • Президент России выразил признательность премьер-министру Госсовета КНР Ли Цяну и коллегам из Госсовета КНР за укрепление российско-китайского взаимодействия.
  • Путин подчеркнул особую нагрузку на правительства обеих стран в реализации конкретных направлений сотрудничества.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность, в том числе в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей. В этой связи хочу выразить признательность вам и коллегам из Госсовета КНР за то приоритетное внимание, которое вы уделяете укреплению нашего многопланового взаимодействия", - отметил российский лидер.
Путин также передал Ли Цяну самые добрые и наилучшие пожелания от председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Докладывая мне каждый раз о вашей с ним совместной работе, (Мишустин) всегда подчеркивает вашу личную заинтересованность в развитии российско-китайских связей", - указал президент.
Глава государства также подчеркнул, что на правительствах обеих стран всегда лежит особая нагрузка. "Потому что правительства занимаются конкретной работой по совершенно конкретным направлениям. Все мы прекрасно понимаем: от того, насколько вы вовлечены в эту работу, в значительной степени зависит конечный результат", - резюмировал Путин.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Ушаков рассказал, какие международные проблемы интересуют Китай
Вчера, 13:26
 
РоссияКитайВладимир ПутинЛи ЦянМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала