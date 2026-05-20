13:47 20.05.2026 (обновлено: 14:18 20.05.2026)
Путин: товарооборот России и Китая в 2025 году вырос на 10%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил о росте товарооборота России и Китая более чем на десять процентов в текущем году.
  • Он добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с долгосрочными стратегиями будет продолжено.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост - более 10%", - отметил российский лидер.
Глава государства добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжено.
"Продолжим торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями, прежде всего Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - указал Путин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
