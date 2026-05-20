Путин сообщил о росте товарооборота России и Китая

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост - более 10%", - отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжено.