Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин сообщил о росте товарооборота России и Китая более чем на десять процентов в текущем году.
- Он добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с долгосрочными стратегиями будет продолжено.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост - более 10%", - отметил российский лидер.
Глава государства добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжено.
"Продолжим торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями, прежде всего Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - указал Путин.