Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин поблагодарил журналистов за то, что они нашли того самого мальчика, с которым он сфотографировался во время первой поездки в Китай в 2000 году

Российский лидер признался, что рад встрече с ним спустя 26 лет

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил журналистов за то, что они нашли того самого мальчика, с которым он сфотографировался во время первой поездки в Китай в 2000 году, и признался, что рад встрече с ним спустя 26 лет.

Путин в ходе визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем - там самым мальчиком, который вырос, получил образование в одном из университетов в Москве , а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.

"Хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность - встреча с вами. Я этому очень рад. Я посмотрел кадры нашей встречи - такой неожиданной встречи уже много лет назад - и вспомнил эту встречу. Честно говоря, это было очень приятно", - сказал Путин в ходе беседы.

В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT его архивной фотографии с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.

В интервью китайской газете "Хунань Жибао" Пэн Пай отметил, что именно встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили его получить университетское образование в Москве.

История Пэн Пая получила широкий отклик в СМИ и социальных сетях и собрала более 16 миллионов просмотров.

В августе 2025 года телеканалом RT было распространено видеообращение Пэн Пая на русском языке, который он изучал во время учебы в Москве, в котором инженер выразил надежду вновь встретиться с президентом России в ходе его следующего визита в Китай.