12:02 20.05.2026 (обновлено: 13:03 20.05.2026)
Путин признался, что был рад встрече с китайским инженером Пэн Паем

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил журналистов за то, что они нашли того самого мальчика, с которым он сфотографировался во время первой поездки в Китай в 2000 году, и признался, что рад встрече с ним спустя 26 лет.
Путин в ходе визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем - там самым мальчиком, который вырос, получил образование в одном из университетов в Москве, а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.
"Хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность - встреча с вами. Я этому очень рад. Я посмотрел кадры нашей встречи - такой неожиданной встречи уже много лет назад - и вспомнил эту встречу. Честно говоря, это было очень приятно", - сказал Путин в ходе беседы.
В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT его архивной фотографии с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.
© РИА Новости / POOL | Автограф президента России Владимира Путина на детской фотографии китайского инженера Пэн Пайя
В интервью китайской газете "Хунань Жибао" Пэн Пай отметил, что именно встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили его получить университетское образование в Москве.
История Пэн Пая получила широкий отклик в СМИ и социальных сетях и собрала более 16 миллионов просмотров.
В августе 2025 года телеканалом RT было распространено видеообращение Пэн Пая на русском языке, который он изучал во время учебы в Москве, в котором инженер выразил надежду вновь встретиться с президентом России в ходе его следующего визита в Китай.
Пэн Пай женат, у него двое детей.
