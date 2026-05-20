Путину подарили фарфоровый сервиз

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка от китайского инженера Пэн Пая.

Они уже встречались в июле 2000 года.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка на память от китайского инженера Пэн Пая.

Пэн Пай, будучи ребенком, встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в качестве президента России . Та поездка состоялась в июле 2000 года.

Позже Пэн Пай получил образование в одном из университетов в Москве , а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.

Встреча состоялась в среду в ходе официального визита президента России в КНР. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай", где на время визита остановился российский лидер.