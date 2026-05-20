Путину подарили фарфоровый сервиз

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка на память от китайского инженера Пэн Пая.
Позже Пэн Пай получил образование в одном из университетов в Москве, а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.
Встреча состоялась в среду в ходе официального визита президента России в КНР. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай", где на время визита остановился российский лидер.
В завершение встречи президент сфотографировался с Пэн Паем и оставил автограф на копии фотографии с ним, которая была сделана 26 лет назад.