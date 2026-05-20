Путин встретился с китайским инженером, которого видел еще ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого визита в Китай в 2000 году.

Пэн Пай получил образование в одном из университетов Москвы и сейчас работает инженером в крупной китайской компании.

Встреча Путина и Пэн Пая состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай".

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого визита в Китай в 2000 году, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча состоялась в рамках официального визита российского лидера в Пекин. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай".

Пэн Пай встретил президента России во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. По словам инженера, тот момент стал самой яркой страницей в его жизни.

Пэн Пай вскоре отметит 38-летие, он родился 18 июня 1988 года в городе Юэян в провинции Хунань . В 2013-м получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете, а затем вернулся в Китай и начал работать в родной провинции.

Сейчас он занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".

© Фото : RT Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году

В прошлом году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после того, как телеканал RT опубликовал архивную фотографию с ним и Путиным в пекинском парке Бэйхай. Сам он рассказал, что гулял в парке, увидел российского президента и помахал ему рукой. Тогда Путин подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же и была сделана фотография.