Путин оценил подписанные Россией и Китаем договоры - РИА Новости, 20.05.2026
10:04 20.05.2026
Путин оценил подписанные Россией и Китаем договоры

Путин: многие договоры с Китаем нацелены на углубление кооперации

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что многие подписанные РФ и Китаем договоры нацелены на углубление экономической кооперации.
  • Переговоры между Россией и Китаем прошли в Доме народных собраний в Пекине и продлились почти три часа.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Многие подписанные РФ и Китаем договоры нацелены на углубление экономической кооперации, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров отметил, что между странами заключен весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов, часть из них была подписана в Китае.
"Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации", - подчеркнул Путин.
Президент России накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду. Переговоры проходили в Доме народных собраний в Пекине и продлились в общей сложности почти три часа.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
