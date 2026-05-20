08:14 20.05.2026 (обновлено: 08:19 20.05.2026)
Путин рассказал о планах по расширению сотрудничества России и Китая

Путин: Россия и Китай будут расширять сотрудничество на международных площадках

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин рассказал о планах по развитию сотрудничества России и Китая.
  • Оно будет развиваться как в двустороннем формате, так и на международных площадках.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
