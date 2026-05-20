Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей
08:08 20.05.2026 (обновлено: 09:05 20.05.2026)
Путин назвал партнерство с КНР образцом межгосударственных связей в новую эпоху

  • Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцом межгосударственных связей в новую эпоху.
  • Президент России сделал это заявление в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство РФ и Китая образцом межгосударственных связей в новую эпоху.
"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире", - заявил Путин в ходе российско-китайских переговоров.
Президент России подчеркнул, что оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
