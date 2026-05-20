Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство РФ и Китая образцом межгосударственных связей в новую эпоху.

Президент России подчеркнул, что оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.