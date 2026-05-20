Отношения России и Китая прошли испытание на прочность, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения РФ и КНР не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша цель - благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.
Президент отметил, что за 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось.
"Наши профильные ведомства поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно", - сказал Путин.