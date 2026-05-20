Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, являются образцом подлинного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал он на переговорах с председателем КНР.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.