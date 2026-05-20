06:39 20.05.2026 (обновлено: 06:46 20.05.2026)
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень.
  • Путин охарактеризовал отношения между странами как образец подлинного стратегического партнерства.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, являются образцом подлинного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал он на переговорах с председателем КНР.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз, заявил Путин
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
