Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 20.05.2026 (обновлено: 13:47 20.05.2026)
Путин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая

Путин назвал приоритетом защиту кооперации России и Китая от влияния извне

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов в самых различных областях - вот приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"В числе приоритетов - обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне", - указал российский лидер.
"На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике", - добавил он.
Путин отметил, что защите партнерства РФ и КНР "во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двухсторонних расчетах".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином
Вчера, 13:31
 
ЭкономикаРоссияКитайМоскваЛи ЦянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала