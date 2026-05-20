Путин назвал приоритеты сотрудничества России и Китая

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов в самых различных областях - вот приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"В числе приоритетов - обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне", - указал российский лидер.
"На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике", - добавил он.
