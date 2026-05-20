Более 130 человек прошли программу "СВОе дело" в Приморье за два года - РИА Новости, 20.05.2026
14:11 20.05.2026
Более 130 человек прошли программу "СВОе дело" в Приморье за два года

© Фото : Правительство Приморского края/Оксана Шишенко Программа "СВОе дело" в Приморье
Программа "СВОе дело" в Приморье
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За два года участниками обучающей программы "СВОе дело" в Приморье стали более 130 человек, из них 24 официально зарегистрировали собственный бизнес, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как отметил директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Владислав Фокин, в этом году программа стала доступнее жителям всех муниципалитетов Приморья – обучение в Находке и Уссурийске уже прошли жители разных районов, а те, кому удобно учиться во Владивостоке, соберутся на трехдневный интенсив 8 июня.
"Мы даем комплекс знаний: от выбора организационно-правовой формы и финансового моделирования до использования искусственного интеллекта в маркетинге. Предпринимательство – это искусство, и наша задача – структурировать внутренний запал участников, помочь разработать бизнес-план и защитить его для получения соцконтракта", – приводит пресс-служба слова Фокина.
Участники программы предпочитают социальное и спортивное предпринимательство. Например, на Дальнем Востоке реализовали дайвинг-движение под названием "Мои воды", открыли баскетбольный клуб.
Ключевое нововведение 2026 года – акцент на социальном контракте. Специалисты центра помогают участникам СВО получить до 350 тысяч рублей от государства на развитие дела. Кроме того, по итогам второго этапа обучения выпускники получат сертификаты на 150 тысяч рублей на продвижение.
В этом году планируется обучить еще не менее 30 человек, доведя общее число прошедших программу до 160. Следующий шаг – запуск дистанционного формата для жителей отдаленных муниципалитетов.
В Приморье центр "Мой бизнес" совместно с министерством экономического развития региона помогает участникам программы "СВОе дело" создавать собственное дело, предоставляя ресурсы и экспертную поддержку. Проект ориентирован на участников СВО, завершивших военную службу, а также членов их семей. Программа действует в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
