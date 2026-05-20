Синоптик раскрыла, работают ли сейчас народные приметы

Краткий пересказ от РИА ИИ Приметы о погоде работали как «народная статистика» во время отсутствия технологий, но в современном мире они не работают и не используются синоптиками.

Для составления прогноза в XXI веке необходимы задокументированные данные метеостанций и работа профессионалов.

Народные приметы дают лишь краткосрочные и ненадежные предположения о ближайших погодных изменениях.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приметы о погоде работали как "народная статистика" во время отсутствия технологий, а в современном мире они не работают, и синоптики их не используют, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Народные приметы - это своего рода народная статистика: так как когда не было инструментальных наблюдений за погодой, они помогали крестьянам хоть как-то спрогнозировать погоду, но этот прогноз был очень приблизительным. Синоптики для современных прогнозов погоды не используют народные приметы и основываются только на наблюдениях и численных схемах прогноза, так как неизвестно, для какого именно региона были составлены эти приметы, и учитывая, сколько прошло времени, они уже вряд ли когда-то сработают с точностью в 100%", - объяснила синоптик.

Паршина добавила, что народные приметы не подходят для прогнозирования погоды в XXI веке, так как они дают лишь краткосрочные и ненадежные предположения о ближайших погодных изменениях, что не соответствует современному уровню развития общества, поэтому сейчас необходимы выводы ученых и метеостанций.

"Для составления прогноза в XXI веке недостаточно знаний народных примет о Луне , поведении растений, животных и так далее, так как это не соответствует современному уровню развития общества, тем более приметы могут помочь составить только краткосрочные предположения о погоде в ближайшие часы, которые чаще всего не сбываются. Опираясь только на народные "данные", нельзя вычислить прогноз погоды на сутки вперед, так как для него необходимы задокументированные данные метеостанций и работа профессионалов", - заявила синоптик.

По словам специалиста Гидрометцентра , природа безусловно подает какие-то признаки о ближайших изменениях в погоде, но эти "подсказки" ненаучны, так как они не подкреплены фактами.

"Безусловно, природа подает какие-то признаки о ближайших изменениях в погоде, но эти "подсказки" не подкреплены научными фактами, которые помогут спрогнозировать погоду на пять суток, что приводит к выводу, что любые приметы о погоде ненаучны. Например, в старину верили, что если Луна заплывает облаками, и ее чуть-чуть просвечивает, то это признаки скорого дождя, а если ласточки летают низко за насекомыми, которыми они питаются, то это из-за падения атмосферного давления, поэтому птицы спускаются вместе с ними, что тоже являлось признаком наступающего дождя - но сейчас это так не работает", - рассказала синоптик.

Паршина вспомнила приметы и о растениях, которые могут привести к выводу о скором дожде, но она напомнила, что в долгосрочной перспективе все упомянутые приметы не работают так же хорошо, как настоящий синоптик.