Закон об ответственности за выезд на лед вне переправ принят в Приангарье
17:02 20.05.2026
Закон об ответственности за выезд на лед вне переправ принят в Приангарье

ИРКУТСК, 20 мая - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Кобзева в Приангарье приняли закон об административной ответственности за выезд на лед вне переправ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Иркутской области принят закон "Об административной ответственности за несоблюдение запрета выезда на лед транспортных средств вне оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправы". Разработку законопроекта инициировал губернатор Игорь Кобзев, депутаты поддержали принятие закона на сессии законодательного собрания Приангарья 20 мая", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что зимой на Байкале произошли трагические события, когда из-за выезда на лед вне переправ погибли люди. Нельзя рассчитывать только на добросовестность граждан. Принятие закона сохранит баланс между безопасностью и экономической деятельностью.
По новому закону установлены размеры административного штрафа для граждан до 2 тысяч рублей; для должностных лиц – до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – до 40 тысяч рублей. Штраф возрастает при выезде на лед транспортного средства с пассажирами: для граждан он возрастает до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – до 50 тысяч рублей.
В случае повторных нарушений размер административного штрафа увеличивается: на граждан – до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
Пользование хивусами и другими безопасными средствами перемещения по льду не будет подпадать под действие принятого закона.
 
