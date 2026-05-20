Писательница из Тайваня получила Международную Букеровскую премию
00:41 20.05.2026 (обновлено: 09:15 20.05.2026)
Писательница из Тайваня получила Международную Букеровскую премию

Писательница Ян Шуан-цзы получила Международную Букеровскую премию 2026 года

  • Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы получила Международную Букеровскую премию 2026 года за роман «Путеводитель по Тайваню».
  • Премия будет поделена пополам между автором и переводчиком.
  • В короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию 2026 года вошли шесть произведений из разных стран, три из которых посвящены историческим сюжетам.
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы получила Международную Букеровскую премию 2026 года за роман "Путеводитель по Тайваню" на китайском языке об оккупации острова Японией во время Второй мировой войны, сообщили организаторы на церемонии вручения во вторник вечером.
"Лауреатом Международной Букеровской премии 2026 года стал "Путеводитель по Тайваню", написанный Ян и переведенный с китайского Лин Кинг", - заявила на церемонии награждения британская писательница Наташа Браун, председатель жюри Международной Букеровской премии в этом году.
Церемония проходит в Современной галерее Тейт (Tate Modern) в Лондоне и транслируется на сайте премии. Выигрыш в размере 50 тысяч фунтов стерлингов будет поделен пополам между автором и переводчиком. Награду Ян получила лично.
"Некоторые считают, что искусство и литература должны быть далеки от политики, но я убеждена, что литературу нельзя отделять от почвы, на которой она выросла… При изучении современной истории тайваньской литературы становится очевидным, что мы, писатели, задаемся одними и теми же вопросами на протяжении последнего столетия. Какого будущего хотят жители Тайваня? Какой нации хотят жители Тайваня? "Путеводитель по Тайваню" примкнул к длинному списку текстов, посвященных этим вопросам", - сказала она.
Ранее в короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию по литературе 2026 года вошли шесть произведений из разных стран. Три из шести произведений посвящены историческим сюжетам.
Помимо "Путеводителя по Тайваню" в короткий список номинантов попали германо-австрийский писатель Даниэл Кельман с произведением "Режиссер" (The Director) на немецком языке про нацистскую Германию и германо-иранская писательница Шида Базьяр с романом "В Тегеране тихие ночи" (The Nights Are Quiet in Tehran) об иранской революции 1979 года.
В список также попали писательница Рене Карабаш с романом на болгарском языке "Та, кто остается" (She Who Remains), бразильская писательница Ана Паула Майя с романом на португальском "На земле как под ней" (On Earth As It Is Beneath) и писательница Мари Ндьяй с произведением на французском языке "Ведьма" (The Witch).
Списки Международной Букеровской премии 2026 года составлялись из 128 отобранных книг, которые были переведены на английский язык и опубликованы в Великобритании и/или Ирландии с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года.
