13:03 20.05.2026
Shaman объяснил, почему перекрестился напротив своего портрета в Твери

© СоцсетиЯрослав Дронов (Shaman) крестится напротив своего портрета перед концертом в Твери
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Shaman объяснил, что перекрестился напротив своего портрета в Твери, потому что крестное знамение — это символ веры.
  • За свою веру и жизнь он будет отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять, — заявил Shaman.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости объяснил, что перекрестился напротив своего портрета, потому что крестное знамение - это символ веры, а за веру и жизнь он будет отвечать только перед Богом.
Ранее в Telegram-каналах появились кадры, на которых показано, как Shaman проходит перед своим концертом в Твери в холле, в котором размещены его портреты. Напротив одного из них артист остановился и перекрестился.
"Крестное знамение - это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять", - сказал он, комментируя появившиеся в сети кадры.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
