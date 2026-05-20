Shaman объяснил, почему перекрестился напротив своего портрета

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости объяснил, что перекрестился напротив своего портрета, потому что крестное знамение - это символ веры, а за веру и жизнь он будет отвечать только перед Богом.
Ранее в Telegram-каналах появились кадры, на которых показано, как Shaman проходит перед своим концертом в Твери в холле, в котором размещены его портреты. Напротив одного из них артист остановился и перекрестился.
"Крестное знамение - это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять", - сказал он, комментируя появившиеся в сети кадры.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
