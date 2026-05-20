02:49 20.05.2026 (обновлено: 02:55 20.05.2026)
В Польше вышли из себя из-за решения в отношении Зеленского

Депутат Зайончковская-Герник: Зеленского наградили в ЕП за нытье и жалобы

  • Владимира Зеленского наградили Европейским орденом "За заслуги".
  • По словам депутата Европарламента от Польши Евы Зайончковской-Герник, награждение Зеленского вызывает удивление.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский получил Европейский орден "За заслуги" от Европарламента за многочисленные жалобы и требования денег, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Зеленского (наградили. — Прим. ред.) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования", — написала она, комментируя награждение Зеленского.
По ее словам, вызывает удивление сам факт награждений политиков с крайне сомнительной репутацией.
Вчера на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Владимира Зеленского наградили Европейским орденом "За заслуги", высшей наградой ЕС, присуждаемой за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей.
Европейский орден "За заслуги" был учрежден в 2024 году по случаю 75-летия Декларации Шумана. Ежегодно его могут получать не более 20 человек.
