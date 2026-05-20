14:44 20.05.2026 (обновлено: 16:22 20.05.2026)
В Мурманской области ребенок нашел 350 тысяч рублей и отнес в полицию

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятилетний мальчик из города Полярные Зори Мурманской области нашел пакет с 350 тысячами рублей.
  • По совету мамы ребенок отнес находку в полицию.
  • Владелец денег был найден, а мальчику администрация города вручила грамоту за "гражданскую сознательность, честность и ответственность".
МУРМАНСК, 20 мая — РИА Новости. Девятилетний Рома Тимонин из города Полярные Зори (Мурманская область) получил грамоту за то, что принес в полицию найденные 350 тысяч рублей, рассказали в городской администрации.
Полиэтиленовый пакет Рома нашел на дороге, когда гулял с другом. Дети заглянули внутрь и обнаружили конверт с деньгами.
"Когда мы увидели деньги, я растерялся. Это были пятитысячные купюры, столько денег я никогда раньше не держал в своих руках. Рядом никого не было, и мы не знали, что делать. Но я вспомнил слова родителей, что у каждой вещи есть хозяин. Я позвонил маме и рассказал о находке", — объяснил Рома.
Мама велела отнести деньги в полицию, что дети и сделали. Там быстро нашли владельца и вернули ему пропавшую сумму.
А мальчику полицейские вручили грамоту с благодарностью "за гражданскую сознательность, честность и ответственность".
