В Рязанской области впервые показали старинные рушники "Куликова поля" - РИА Новости, 20.05.2026
09:00 20.05.2026
В Рязанской области впервые показали старинные рушники "Куликова поля"

В Рязанской области показали выставку "Читайте рушники!", привезенную из Тулы

© Фото предоставлено ГМЗ "Куликово поле"
© Фото предоставлено ГМЗ "Куликово поле"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный музей-заповедник "Куликово поле" представил передвижную выставку "Читайте рушники!" в музее-заповеднике "Усадьба С. Н. Худекова" в Рязанской области.
  • В экспозицию выставки вошли 77 наиболее интересных и ярких образцов рушников из фондов музея, всего в коллекции насчитывается более 2000 уникальных предметов..
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" впервые представил передвижную выставку "Читайте рушники!" за пределами своего региона. Первой точкой для экспозиции стал музей-заповедник "Усадьба С.Н. Худекова" в Рязанской области, сообщили в пресс-службе "Куликова поля".
Рушники — это домотканые полотна с вышивкой, известные у славян с языческих времен. Сотрудники "Куликова поля" научились расшифровывать загадочные надписи на них: зеркальные буквы, необычные сокращения и обрывочные слова. Эти исследования и стали основой выставки "Читайте рушники!".
По словам организаторов, в экспозицию вошли 77 наиболее интересных и ярких образцов рушников из фондов музея. Всего же в коллекции насчитывается более 2000 уникальных предметов.
"Название выставки — "Читайте рушники!" — неслучайно. Это призыв к посетителю открыть для себя тот ларец народной мудрости, который зашифрован в тульских традиционных рушниках с надписями конца XIX — первой половины XX века. Мы хотим, чтобы каждый попытался приоткрыть для себя историю и особенности создания этих полотен, познакомился с символикой вышивок и их бытованием, обрядовым и декоративным назначением, с искусством народа, созданным на основе опыта предков", — рассказала куратор выставки, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника "Куликово поле" Елена Гончарова.
По ее словам, на полотнах чаще всего вышивали пословицы и поговорки, крылатые выражения, добрые пожелания, указывали автора и время создания рушника. Мастерицы не всегда были грамотными, или им не хватало места для вышивания текста, так на изделиях появлялись загадочные и трудночитаемые надписи, которые невозможно расшифровать с ходу. Именно поэтому организаторы и призывают посетителей "читать" рушники.
Кроме того, выставка включает интерактивный образовательный блок для детей. Желающие могут попробовать себя в роли вышивальщиков, собрать надпись на рушнике-пазле, а также принять участие в древних обрядах, связанных с рушниками.
Как рассказала заместитель директора по научно-просветительской работе "Усадьбы С.Н. Худекова" Екатерина Ламм, для их музея экспозиция "Читайте рушники!" стала первым опытом экспонирования выставки из музея федерального уровня.
"Поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России, тема рушников и сама идея передвижной выставки как никогда актуальны: благодаря этой экспозиции мы показываем нашим посетителям культуру другого региона и укрепляем сотрудничество с "Куликовым полем". Для регионального музея такие обмены — источник развития: новые партнерские связи, полезные знакомства и методическая поддержка. У федеральных коллег нам есть чему поучиться", — отметила Ламм.
Выставка будет открыта для всех посетителей музея-заповедника "Усадьба С.Н. Худекова" с 20 мая по 19 июня.
 
