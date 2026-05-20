15:17 20.05.2026
Поезд Саратов — Сириус продолжил движение после схода локомотива

© Фото : Южная транспортная прокуратура/Telegram — Поезд, сошедший с рельсов в Саратовской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На перегоне Багаевка — Буркин в Саратовской области произошел сход локомотива пассажирского поезда №14 сообщением Саратов — Сириус.
  • Поезд №14 продолжил движение с задержкой в 2 часа.
  • Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Пассажирский поезд Саратов-Сириус продолжил движение после схода локомотива, задержка составляет 2 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Ранее компания сообщила, что в среду на перегоне Багаевка - Буркин в Саратовской области произошел сход локомотива пассажирского поезда № 14 сообщением Саратов – Сириус.
"Состав № 14 дальше продолжает движение по маршруту с задержкой 2 часа. Будет нагонять это отставание по ходу движения", - рассказали агентству в ПривЖД.
Южная транспортная прокуратура в свою очередь начала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом. "Произошел сход двух колесных пар локомотива пассажирского поезда... Пострадавших нет", - сообщило надзорное ведомство в канале на платформе "Макс".
