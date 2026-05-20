САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Пассажирский поезд Саратов-Сириус продолжил движение после схода локомотива, задержка составляет 2 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Ранее компания сообщила, что в среду на перегоне Багаевка - Буркин в Саратовской области произошел сход локомотива пассажирского поезда № 14 сообщением Саратов – Сириус.
"Состав № 14 дальше продолжает движение по маршруту с задержкой 2 часа. Будет нагонять это отставание по ходу движения", - рассказали агентству в ПривЖД.
Южная транспортная прокуратура в свою очередь начала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом. "Произошел сход двух колесных пар локомотива пассажирского поезда... Пострадавших нет", - сообщило надзорное ведомство в канале на платформе "Макс".
