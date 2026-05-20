Жителей Забайкалья осудили за поджоги по указке спецслужб Украины

07:52 20.05.2026
Жителей Забайкалья осудили за поджоги электровозов по указке спецслужб Украины

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Добавлены подробности (третий, восьмой абзац).
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителей Забайкальского края Вячеслава Белокрылова и Вячеслава Лоскутова к 17,5 и 26 годам лишения свободы соответственно за государственную измену, совершение террористических актов и другие преступления, сообщает суд.
"Суд по совокупности преступлений назначил Лоскутову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом в размере 110 тысяч рублей; Белокрылову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 6 месяцев с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении в канале суда на платформе "Макс".
Как пояснили РИА Новости в суде, у осужденных конфисковали и эквивалент суммы в рублях, полученный за преступления - у Лоскутова около 214 тысяч рублей, у Белокрылова около 67 тысяч.
Суд установил, что неоднократно судимые Лоскутов и Белокрылов в ноябре 2024 года в поиске заработка вступили в одном из интернет-мессенджеров в переписку с неустановленным лицом, являющимся представителем спецслужб Украины, которое предложило им за денежное вознаграждение осуществлять на территории Забайкальского края поджоги объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Фигуранты согласились на совершение террористических актов.
По заданию куратора 28 ноября 2024 года они совершили поджог локомотива (электровоза) на территории железнодорожной станции в Чите. За выполнение задания Лоскутовым и Белокрыловым получены от куратора денежные средства в криптовалюте, которые они разделили между собой.
Четвертого февраля 2025 года по заданию куратора Лоскутовым совершен очередной поджог локомотива (электровоза), за что последним получено вознаграждение.
Кроме того, в январе 2025 года ими совершено покушение на поджог локомотива (электровоза). Также они планировали и готовились к поджогу вертолета, расположенного на аэродроме одной из воинских частей. Помимо прочего Лоскутов готовился к совершению еще одного террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры.
Как уточнили РИА Новости в УФСБ России по Забайкальскому краю, осужденные читинцы 2000 и 2002 года рождения в момент совершения преступлений были безработными, один из них - отчисленный студент. Их задержали сотрудники УФСБ.
