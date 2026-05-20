15:44 20.05.2026
Поддержку многодетных семей расширили в Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Многодетные семьи в Ростовской области смогут получать единое пособие на детей даже в том случае, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Соответствующие поправки в областной закон "О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка" депутаты законодательного собрания региона утвердили на внеочередном заседании в среду.
"Мы сегодня приняли закон, который дает возможность многодетным семьям получать данное пособие даже в том случае, если их среднедушевой доход не более чем на 10% превышает прожиточный минимум на душу населения", - сказал Ищенко.
Новая норма будет действовать с 1 января 2026 года. Многодетные семьи, которым с начала года было отказано в предоставлении пособия из-за превышения размера среднедушевого дохода над прожиточным минимумом, могут рассчитывать на пересмотр заявления. Повторно обращаться в органы соцзащиты для этого не нужно.
Ищенко добавил, что по оценкам социального фонда, поправки в закон коснутся порядка 20 тысяч семей Ростовской области, воспитывающих трех и более детей.
