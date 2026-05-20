Предприниматели из США планируют участвовать в ПМЭФ, заявили в МИД
04:37 20.05.2026
Предприниматели из США планируют участвовать в ПМЭФ, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предприниматели из США планируют принять участие в ПМЭФ в июне.
  • По словам Дмитрия Биричевского, директора департамента экономического сотрудничества МИД России, западные компании, которые остались на российском рынке, продолжают участвовать в форуме.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предприниматели из США планируют принять участие в ПМЭФ в июне, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Те западные компании, которые остались на российском рынке, они как участвовали, так и участвуют. Те бизнесмены, которые проявляют интерес к диалогу, в том числе и американцы, они как приезжали, так и будут приезжать", - сказал он в интервью агентству.
"Штаты могут направить своего представителя из Москвы, кто-то, возможно, приедет из Америки", - добавил дипломат.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
