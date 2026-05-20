Песков заявил об активных студенческих обменах между Россией и Китаем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что между Россией и Китаем ведутся активные студенческие обмены.
"Будем надеяться, но они, собственно, и сейчас тоже продолжаются очень активно", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Первого канала" о возможности увеличения числа студенческих обменов между Россией и КНР.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что уже сейчас очень много китайских студентов учатся в России и по государственной линии, и в частном порядке.
"Учатся, платят за это деньги, чтобы у нас получать образование", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Китай с официальном визитом. В ходе поездки глава государства, в частности, встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком.
