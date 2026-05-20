Песков не стал уточнять сроки визита Уиткоффа в Россию

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять возможные сроки визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.
"Я пресс-секретарь (президента России Владимира - ред.) Путина, а не Кирилла Дмитриева", - сказал он в ответ на просьбу журналистов подтвердить слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что американский переговорщик посетит Россию "в ближайшее время".