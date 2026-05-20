Песков назвал политиков во власти Прибалтики недалекими русофобами

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Недалекие политики, находящиеся во власти стран Прибалтики, пропитаны русофобией, что мешает им трезво оценивать происходящее в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там (в Прибалтике - ред.) достаточно недалекие политики находятся у власти. Мало того, что они недалекие, они еще пропитаны русофобией, что мешает им давать какие-то трезвые оценки происходящего в мире", - сказал Песков "Известиям".