В Кремле назвали страны Прибалтики маниакально антироссийскими

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал антироссийскую политику Литвы, Латвии и Эстонии.
"К сожалению, прибалтийские страны — они действительно маниакально антироссийские. Эта антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран. Собственно, это их не красит — эта антирусскость", — сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Так, по мнению Пескова, призыв министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса атаковать Калининград — это "заявление на грани безумия".
Пресс-секретарь добавил, что не считает такие высказывания требующими серьезного отношения, это только свидетельство оголтелости литовских политиков.
"То есть политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия. Это хорошо", — заключил Песков.
В начале недели Будрис призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сровнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. А возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.