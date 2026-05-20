Песков прокомментировал призыв Литвы атаковать Калининград

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявлением «на грани безумия» призыв Литвы атаковать Калининград.
- Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО якобы есть «средства» против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
- Песков отметил, что такие заявления свидетельствуют об оголтелости политиков Литвы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявлением "на грани безумия" призыв Литвы атаковать Калининград.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Это заявление на грани безумия", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что не считает, что к этому нужно серьезно относиться. Такие заявления скорее являются свидетельством оголтелости политиков Литвы, добавил Песков.
"То есть политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия. Это хорошо", - добавил Песков.