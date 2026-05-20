Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал призыв Литвы атаковать Калининград - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 20.05.2026 (обновлено: 08:48 20.05.2026)
Песков прокомментировал призыв Литвы атаковать Калининград

Песков назвал заявлением на грани безумия призыв Литвы атаковать Калининград

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявлением «на грани безумия» призыв Литвы атаковать Калининград.
  • Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО якобы есть «средства» против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
  • Песков отметил, что такие заявления свидетельствуют об оголтелости политиков Литвы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявлением "на грани безумия" призыв Литвы атаковать Калининград.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Это заявление на грани безумия", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что не считает, что к этому нужно серьезно относиться. Такие заявления скорее являются свидетельством оголтелости политиков Литвы, добавил Песков.
"То есть политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия. Это хорошо", - добавил Песков.
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
На Западе испугались ответа России на угрозу Литвы атаковать Калининград
07:23
 
В миреРоссияЛитваКалининградДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала