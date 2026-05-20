В Перми назвали попадание БПЛА в жилой дом терактом

ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Попадание БПЛА в многоквартирный дом в Перми 7 мая квалифицируется как теракт, сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности по региону Альберт Марданов.
В среду руководитель ведомства провел в соцсети "ВКонтакте" прямую линию с жителями и рассказал, как действовать при атаках беспилотников.
"Когда случилось попадание (БПЛА - ред.) в дом, губернатор Дмитрий Николаевич Махонин сразу же выехал на место теракта. Это квалифицируется как теракт", - сказал Марданов.
Инцидент произошел 7 мая, никто из жителей не пострадал. Зампред краевого правительства Андрей Алякринский сообщал, что работы по восстановлению многоквартирного дома в Перми, пострадавшего в результате атаки БПЛА, завершатся 16 мая.
