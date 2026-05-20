Эксперт рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать зумеры

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Размер пенсии поколения зумеров при медианном доходе в 60 тысяч рублей может составить 23 942 рубля для мужчин со стажем 38 лет и 22 852 рубля для женщин со стажем 35 лет, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Поколение зумеров охватывает рожденных в 1997-2010 годах. Они станут пенсионерами уже по правилам, установленным после завершения пенсионной реформы: в 65 лет для мужчин и в 60 для женщин.

"Средняя пенсия при медианной зарплате в 60 000 рублей составит 23 942 рубля для мужчин со стажем 38 лет и 22 852 рубля для женщин со стажем 35 лет", - сказал Сафонов , добавив, что все расчеты приведены в ценах 2026 года.

Он уточнил, что для получения страховой пенсии нужно отработать официально минимум 15 лет и накопить не менее 30 пенсионных баллов. По словам эксперта, пенсия около 69 тысяч рублей и более может быть у тех, кто строит карьеру с высоким "белым" доходом и сможет накопить 10 пенсионных баллов - максимально допустимое количество индивидуального пенсионного коэффициента за один год.