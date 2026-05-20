Китаец Пэн Пай рассказал о подарке от Путина

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай рассказал РИА Новости, что получил в подарок от президента РФ Владимира Путина русский фарфоровый сервиз.
"Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский фарфоровый сервиз", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по его мнению, "это совпадение, но и своего рода судьба".
Подаренный инженеру чайный сервиз "Классика Москвы" включает 20 предметов, на каждом из которых изображен фрагмент исторической архитектуры Москвы. Сервиз изготовлен из твердого фарфора и декорирован с использованием деколи и ручной росписи золотом.
Пэн Пай, будучи ребенком, встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в качестве президента России. Та поездка состоялась в июле 2000 года. Позже Пэн Пай получил образование в одном из университетов в Москве, а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.