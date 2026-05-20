Путин в Пекине: стала известна главная новость визита

Официальный визит Владимира Путина в Китай еще продолжается, но аналитика по нему начала активно поступать. Причина проста: главная новость саммита уже известна — и она состоит в том, что сюрпризов не будет. Что по нынешним временам беспрерывных потрясений можно само по себе считать поразительным.

Разумеется, специалисты в дальнейшем будут с лупой изучать детали подписанных документов и тонкости заключенных контрактов, но по большому счету общая картина саммита была ясна даже до прибытия российского президента в Пекин. Заранее уверенно назывались ключевые документы, которые будут подписаны сторонами в ходе визита: от продления двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и подписания декларации о многополярном мире до заключения десятков бизнес-контрактов. По итогу было подписано более сорока документов, что также является обыденностью для российско-китайских мероприятий на высшем уровне.

И вот в этой протокольной рутинности, которая кому-то может показаться даже скучной, заключается главный секрет не только отношений наших стран, но и всей полномасштабной трансформации, переживаемой сейчас планетой. Дело в том, что системная работа всегда выигрывает у самых ярких, но спонтанных действий. При этом системность неразрывна связана с кропотливой и зачастую малозаметной работой, которая на самом деле и меняет мир. Есть еще одна важная деталь: реактивность неизбежно уступает проактивности. То есть когда вы вынуждены реагировать на чужие действия, жить в реальности, формируемой кем-то другим, вы принимаете чужие правила игры и находитесь в заведомо слабой позиции.

Когда четверть века назад Москва и Пекин начинали выстраивать новую эпоху в своих отношениях, они играли — вынуждены были играть — по правилам однополярного мира, заданным Западом. Они не бросали ему вызов, не стремились разрушить сложившуюся систему. Просто параллельно, постепенно и не форсируя процесс, Россия и Китай развивали пространство сотрудничества, основанного на собственных правилах – равноправия, добрососедства и уважения друг к другу. Причем этот процесс охватывал как двухсторонние отношения, так и международные проекты, такие как БРИКС, ШОС и другие.

Эта колоссальная, начинавшаяся с казавшихся малозначительными проектов, зачастую неизвестная широкой публике работа привела к тому, что к настоящему момент процесс строительства нового пространства сотрудничества так или иначе охватил большую часть мира. Он по-прежнему не является враждебным западной модели глобализации, максимум — альтернативой ей. Вот только в ситуации ускоряющейся деградации прежней системы такое положение дел воспринимается Западом как угроза себе — заставляя, в свою очередь, предпринимать активные усилия по противодействию тем, кто воспринимается как опасные конкуренты, которых необходимо прижать к ногтю, а то и просто уничтожить. И этот подход — не развития своего, а препятствованию работы других — та самая реактивная и обреченная на проигрыш стратегия.