Религия
 
17:43 20.05.2026
Патриарх Кирилл назвал зацепинг глупостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл назвал зацепинг глупостью и противопоставил ему настоящий героизм, когда риск оправдан высокой целью.
  • Глава РПЦ призвал молодежь воспитывать в себе способность быть героями и привел в пример бойцов Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с кадетами в Москве призвал их воспитывать в себе настоящий героизм, когда риск оправдан высокой целью, и противопоставил героизму зацепинг, который назвал глупостью.
Патриарх Кирилл в среду посетил в Москве парад московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Обращаясь к молодежи, хочу сказать: воспитывайте в себе способность быть героями. Не таким, простите, глупым способом, когда зацеперы садятся на крыши вагонов, а потом летят с этих крыш и погибают ни за что, — это не подвиг, это глупость", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ.
По его словам, подвиг всегда там, где человек рискует здоровьем или жизнью во имя высоких целей и во имя своих ближних. Патриарх привел в пример героев Великой Отечественной войны, героизм и сила духа которых помогли достичь поставленной цели - спасения страны.
"Если именно такое осознание героизма будет в наших Вооруженных силах, — а я уверен, что и сейчас оно присутствует в нашем народе, особенно в нашей молодежи, — Россия будет непобедимой во всех отношениях, в том числе и в военном", - заключил патриарх Кирилл.
В РЖД 30 апреля сообщили, что количество несовершеннолетних, получивших травмы на железных дорогах России, в первом квартале 2026 года выросло почти на 26% в годовом выражении - до 39 человек. Самыми распространенными нарушениями стали хождение по путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, незаконное нахождение или падение с крыши вагона.
