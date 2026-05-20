Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл назвал зацепинг глупостью и противопоставил ему настоящий героизм, когда риск оправдан высокой целью.

Глава РПЦ призвал молодежь воспитывать в себе способность быть героями и привел в пример бойцов Великой Отечественной войны.

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с кадетами в Москве призвал их воспитывать в себе настоящий героизм, когда риск оправдан высокой целью, и противопоставил героизму зацепинг, который назвал глупостью.

Патриарх Кирилл в среду посетил в Москве парад московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Обращаясь к молодежи, хочу сказать: воспитывайте в себе способность быть героями. Не таким, простите, глупым способом, когда зацеперы садятся на крыши вагонов, а потом летят с этих крыш и погибают ни за что, — это не подвиг, это глупость", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ.

По его словам, подвиг всегда там, где человек рискует здоровьем или жизнью во имя высоких целей и во имя своих ближних. Патриарх привел в пример героев Великой Отечественной войны, героизм и сила духа которых помогли достичь поставленной цели - спасения страны.

"Если именно такое осознание героизма будет в наших Вооруженных силах, — а я уверен, что и сейчас оно присутствует в нашем народе, особенно в нашей молодежи, — Россия будет непобедимой во всех отношениях, в том числе и в военном", - заключил патриарх Кирилл.