Воронежский омбудсмен заступился за обвиняемую в сокрытии 168 рублей дохода

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев сообщил РИА Новости, что попросит прокуратуру пойти навстречу самозанятой Елизавете Пигуль, обвиняемой в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении соцконтракта, отнестись снисходительно и не привлекать к уголовной ответственности.

Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже . Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%.

Однако в декабре 2025 года в отношении Елизаветы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 "Мошенничество". Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.

"Не та ситуация, это мое мнение, как уполномоченного, как юриста, чтобы привлекать к строгой или даже не к строгой уголовной ответственности. Здесь вот просто надо на стадии, может быть, досудебного разбирательства решать вопросы… Если у нее есть желание, мы ее готовы принять… Может быть, направим письмо в прокуратуру, попросим внимательно отнестись к этому вопросу, встретиться с ней, переговорить и как-то все-таки пойти человеку навстречу, и с учетом вот такой ситуации, такой суммы, отнестись не столько, как юристы, а вот просто с позиции человечности", — сказал Канищев.

По словам Елизаветы, в декабре 2025 года, когда ОБЭП начал расследование, вызывали на допрос ее знакомых, а после и ее саму. В январе двое оперуполномоченных приехали к Елизавете в кабинет и попросили проехать с ними в отдел "на 15 минут", но на деле она провела в полиции гораздо больше времени. Девушка говорит, что на нее оказывали психологическое давление и запугивали.