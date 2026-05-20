18:31 20.05.2026
Воронежский омбудсмен заступился за обвиняемую в сокрытии 168 рублей дохода

Кресло судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев намерен попросить прокуратуру не привлекать Елизавету Пигуль к уголовной ответственности за сокрытие дохода в размере 168 рублей при получении соцконтракта.
  • В самозанятой жительницы Воронежа было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 "Мошенничество" из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
  • Канищев считает, что в данной ситуации следует проявить гуманность и справедливость, и готов подключиться к решению вопроса.
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев сообщил РИА Новости, что попросит прокуратуру пойти навстречу самозанятой Елизавете Пигуль, обвиняемой в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении соцконтракта, отнестись снисходительно и не привлекать к уголовной ответственности.
Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%.
Однако в декабре 2025 года в отношении Елизаветы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 "Мошенничество". Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
"Не та ситуация, это мое мнение, как уполномоченного, как юриста, чтобы привлекать к строгой или даже не к строгой уголовной ответственности. Здесь вот просто надо на стадии, может быть, досудебного разбирательства решать вопросы… Если у нее есть желание, мы ее готовы принять… Может быть, направим письмо в прокуратуру, попросим внимательно отнестись к этому вопросу, встретиться с ней, переговорить и как-то все-таки пойти человеку навстречу, и с учетом вот такой ситуации, такой суммы, отнестись не столько, как юристы, а вот просто с позиции человечности", — сказал Канищев.
По словам Елизаветы, в декабре 2025 года, когда ОБЭП начал расследование, вызывали на допрос ее знакомых, а после и ее саму. В январе двое оперуполномоченных приехали к Елизавете в кабинет и попросили проехать с ними в отдел "на 15 минут", но на деле она провела в полиции гораздо больше времени. Девушка говорит, что на нее оказывали психологическое давление и запугивали.
"Здесь надо разбираться. Я бы ей посоветовал обратиться официально, я готов подключиться. Мы сделаем запрос в наше ГУМВД, чтобы прояснить, что это за ситуация, почему, как вот она пишет, такое отношение? Тут даже дело не в рублях… а вообще в отношении к человеку — оно в любом случае должно быть гуманным, справедливым, в рамках закона и здравого смысла", — добавил Канищев.
ПроисшествияВоронежская областьВоронеж
 
 
