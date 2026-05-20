В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казань, Бугульма, Нижнекамск ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.