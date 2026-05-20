В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Грозного ("Северный"), Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.