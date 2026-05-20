В Норвегии признали, что не контролируют расходы на военную помощь Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Счетная палата Норвегии признала, что в стране не контролируется расход выделенных Украине средств на военную помощь.

Проверка показала, что министерство обороны Норвегии не предприняло достаточных мер для обеспечения целевого использования выделенных средств.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Счетная палата Норвегии по результатам проверки признала, что в стране не контролируется расход выделенных Украине средств на военную помощь и не проводится оценка коррупционных рисков при финансировании Киева.

"Мы признаем исключительность ситуации и понимаем, что для создания необходимых структур для управления ресурсами требуется время. Однако недовольство вызывает тот факт, что министерство обороны спустя почти три года после выделения первых грантов Украине до сих пор не создало систему внутреннего контроля", - приводятся слова глава счетной палаты Карла Шетт-Педерсена в сообщении ведомства.

По данным счетной палаты, проверка показала, что министерство обороны Норвегии не предприняло достаточных мер для обеспечения того, чтобы выделенные средства использовалась по назначению и действительно поступали на Украину.

Счетная палата провела проверку решений по 40 контактам. В восьми из них не была проведена оценка рисков коррупции, в 15 - проведена лишь частично.

По словам главы ведомства, ответственность за ненадлежащее расходование средств лежит также на МИД Норвегии и норвежском агентстве по сотрудничеству в целях развития.

Ведомство сообщило, что проведет еще несколько проверок, в частности, в отношении контактов по поставке военной техники Украине, включая истребители F-16. Результаты будут опубликованы осенью.

Осло Посол России Николай Корчунов в феврале заявил в интервью РИА Новости, что Норвегия с начала СВО предоставила Украине военную помощь на 10 миллиардов долларов, в 2026 году планируется выделение еще 7 миллиардов.