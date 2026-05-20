23:34 20.05.2026 (обновлено: 02:23 21.05.2026)
У Трампа и Нетаньяху возникли разногласия по Ирану, пишет Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возникли разногласия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.
  • Катар, Пакистан и другие региональные посредники подготовили пересмотренный мирный меморандум для преодоления разногласий между США и Ираном.
  • После объявления о прекращении огня Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провели "трудный телефонный разговор", обсуждая ход переговоров с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Американский источник сообщил порталу, что после разговора Нетаньтяху был крайне обеспокоен.
"Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну... У двух лидеров возникли разногласия по поводу дальнейших действий", - говорится в сообщении.
По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум для преодоления разногласий между США и Ираном. Как сообщил порталу американский источник, Трамп заявил Нетаньяху, что посредники работают над "письмом о намерениях", которое США и Иран подпишут для формального прекращения войны и начала 30-дневного периода переговоров.
В американских СМИ после начала военной операции США и Израиля против Ирана высказывались мнения, что Вашингтон в этом вопросе поддался на уговоры Тель-Авива. Газета Washington Post сообщала, что Нетаньяху якобы подталкивал Трампа к вступлению в конфликт с Ираном в ходе визитов в Белый дом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
