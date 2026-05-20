Россия в январе-апреле 2026 года на 26% нарастила поставки нефти в Китай - РИА Новости, 20.05.2026
05:26 20.05.2026
Россия в январе-апреле 2026 года на 26% нарастила поставки нефти в Китай

Флаги России и Китая. Архивное фото
  • Россия в январе — апреле 2026 года нарастила поставки нефти в Китай на 26,14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • За первые четыре месяца 2026 года Китай закупил у России 40,83 миллиона тонн нефти на сумму 20,941 миллиарда долларов.
  • В апреле 2026 года Китай ввез из России 8,974 миллиона тонн нефти на сумму 6,316 миллиарда долларов.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия в январе-апреле 2026 года поставила Китаю 40,83 миллиона тонн нефти, что на 26,14% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые четыре месяца 2026 года обошлась Китаю в 20,941 миллиарда долларов, что на 21,55% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 32,379 миллиона тонн нефти на 17,228 миллиарда долларов.
Отдельно в апреле 2026 года Китай ввез из России 8,974 миллиона тонн нефти на 6,316 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год.
